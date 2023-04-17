CBA上海、蘇州隊消極比賽被取消資格及各罰款5百萬 姚明：十分痛心

【有線新聞】CBA季後賽上海、蘇州隊，兩場次比賽判定為消極比賽，被取消本賽季的參賽資格，並各罰款500萬，兩隊主教禁賽三年以上。

大批球迷：「打假球！退票！中國籃球沒希望了！」一眾球迷聚集於此，控訴他們剛剛看完的一場CBA季後賽。上海擊敗蘇州隊，以場數2比1，躋身8強，不過這場賽事引來一片聲討，因第四節比賽期間，蘇州隊在領先的情況下，連續多次低級錯誤，最終反勝為敗輸球出局。更有球迷質疑，早在上一場比賽，雙方已經有「打假波」的跡象，事緣上海一直被認為實力較強，在三盤兩勝的賽事中，應該可以輕鬆連贏兩場就晉級，但結果在第二場賽事落敗。要再到上周五打第三場決勝負，最終上海就在對方連番失誤下晉級，「打假波」傳言隨即接踵而來，其中有指上海隊是為了讓早前被禁賽的，外援球員可以在八強戰復出，所以要故意多打一場。

面對質疑，中國籃協、CBA聯賽隨即展開調查。中國籃協周一公布結果，指上海久事隊和蘇州肯帝亞隊，在本月11日和14日的兩場CBA季後賽，都出現消極比賽的情況，嚴重違反體育精神，取消兩隊本賽季參賽資格並各罰款500萬。

兩隊的星級主教練，李春江和李楠，亦分別禁賽五年和三年，其中李春江從2001年起，曾帶領廣東拿過七個CBA總冠軍；前國手李楠在球員時代，亦拿過多個CBA總冠軍，退役亦曾任國家隊主教練。籃協主席姚明回應指，對兩支隊伍的行為，表示十分痛心。

中國籃球協會主席姚明：「很沉重的周末，對於體育比賽來說，最重要的是信譽，甚至不是能力。我們的教訓是深刻的，需要通過這起事件，來改變一些東西，讓這些已經付出的代價變得有價值。」他又表示，調查過程中借助了國家體育總局的專業力量，以非常嚴謹的事實依據，來作今次的決定。