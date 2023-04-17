雲南潑水節男生蓄意潑水圍攻女生　被質疑屬不文明行為

【有線新聞】雲南近日舉行泰國新年傳統慶祝活動潑水節，吸引大批民眾參與，但不少女生就遭到一些男生蓄意潑水攻擊，又撕掉衣服，被質疑是不文明行為。

在潑水節期間，互相潑水是表示祝福，但近日網上流傳多段視頻，在雲南一個潑水節活動中，不少男生都蓄意用水圍攻一些路過的女生，即使有女生示意要求停止，仍遭多人追著潑水，以致全身濕透。有女生事前做好準備穿上雨衣，但被人趁機上前扯掉，她事後透過傳媒發聲，指當時感到很崩潰。

當事人指：「剛開始的時候，我有點生氣，因為我覺得這件事情非常的沒有邊界感，我不想讓那種陌生人對我身上的東西動手動腳。」

而隨小黃同行拍攝的朋友稱，當時那些人行為屬於蓄意，是打著對節日慶祝名義而對女性的冒犯。

拍攝者龍先生指：「因為我們也是外地的遊客，和他們一起參與潑水，走這條路的過程中，個別男生以潑水的名義，去撕破我朋友的雨衣，人愈來愈多，她瞬間就不想玩了，我當時覺得很憤怒、很無奈，大家還是把質素給提高一些吧，不要打著潑水節的名義，把我們雲南的這種旅遊環境給破壞了。」

對於這針對女生的行為，不少人都批評低俗甚至有冒犯之嫌，形容當地的潑水節已變質成「流氓節」，認為應該適可而止。

雲南當地文旅局工作人員稱，在活動未開始之前，已經呼籲民眾要文明潑水，如果有遊客遇到不文明行為，可以報警處理，已安排相關執法人員巡視。又指目前市區內大型潑水活動已基本結束，但隨後會在鄉鎮展開其他潑水活動。