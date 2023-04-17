深圳推行星空保育 打造出全國首個獲國際認證的暗夜社區

【有線新聞】不少大城巿光污染嚴重，晚上抬頭想看一下星，都不是那麼容易。深圳當局近年實行星空保育，打造出全國首個獲國際認證的暗夜社區，同時推動天文科普及旅遊業發展。

為滿足天文愛好者可以有好地方觀星，深圳巿氣象局聯同城市管理和綜合執法局等多個部門，前年開始在深圳西涌制定一套暗夜環境標準，改善光污染問題，近日獲得國際暗夜社區認證，屬全國首個國際暗夜社區。

深圳市人大代表肖幼美：「保護了一個非常領先的國際的這種思維，將來這個青少年科普，就是需要用暗夜經濟來支撐。」

西涌包括深圳市天文台、西涌沙灘、鶴藪、芽山、新屋等8個自然村落，三面環山、一面向海，這裏減少照明亮度過高的情況後，連螢火蟲數量顯著增多，成為大灣區有名的天文觀星勝地。深圳市民：「可以讓市民們看到更多星星，我覺得是非常有意義的。」

為了方便市民觀星，社區內亦設有不同的觀星設備，包括天文望遠鏡等。

深圳市天文台天文部部長副研究員梅林：「這些北斗七星、獵戶座，最出名的星座你都能看到，可能你在這裏能看到星星會達到幾千顆。」市民還可以租住這裏的觀星營地及民宿等。民宿經營者：「我們這邊的觀星的氛圍，還有觀星的環境也變得更好了，然後我們也可以看到更漂亮的銀河，希望可以讓更多遊客知道，有西涌這樣一個地方，在城市邊上就可以看到很漂亮的銀河。」

這個西涌國際暗夜社區會繼續改善夜間生態環境，推出相關夜遊活動，包括增設天文科普場館、星空夜遊主題巴士以及星空音樂節等活動，逐步將大鵬新區建設成為星空公園，打造「大灣區一小時星空銀河圈」。