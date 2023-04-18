中超開鑼　深足多名前國腳離隊、戴偉浚罷踢　球迷：做法未顧全大局

【有線新聞】2023年中超聯賽已陸續開鑼，今個賽季全面恢復主客場制，但多支球隊受欠薪等問題困擾，未能獲得准入資格，令賽事規模縮減至16隊，深圳就是其中一支獲准參賽的球隊。

綽號「不死鳥」的深圳隊周日晚在首場中超賽事，主場迎戰升班馬青島海牛。我們開賽前一小時左右，來到位於龍崗區的大運中心體育場，發現門票幾乎搶購一空：「120(元)的票還有嗎?」「沒有了，120的賣完了。」

今場除了是中超首仗，更是疫情3年多後，深圳當局再容許球迷進場觀賽。不少球迷都表現興奮，提早到場：「深圳加油！」、「深圳隊！深圳隊！」

今年多支中超球隊都受欠薪影響，深圳雖是獲准參賽，但不少國腳級主力如郜林、隊長李源一都不再留效，年輕球員能否擔起大旗？深圳球迷彭先生說：「盡自己的能力去踢就可以了，這個升降、升級降級，我們都是很支持的。」

另一焦點，是在香港出生的國足中場戴偉浚。自深圳隊傳出欠薪後，戴偉浚已向中國足協追討欠薪，並申請恢復自由身，但至今與球隊仍未有共識。最終在開幕戰，戴偉浚選擇罷踢，去北京看另一名香港球員茹子楠所代表的梅州客家，對陣北京國安。球迷又怎麼看呢?深圳球迷王先生：「畢竟戴偉浚也已經代表國足，出場過好多次。他的水平畢竟在歐洲當年出來的，在深圳隊絕對是大神級人物了，我希望他能夠早點歸來。」

不過彭先生就覺得戴偉浚罷踢，做法並未顧全大局：「為了這個(欠薪)糾紛，戴偉浚他是為了自己前途，他不應該是這樣。一個為了是拿更多錢，你單方面去起訴(球隊)，這是對每個球員來講，對以後(影響)是不好的。」

回看這場賽事，除了戴偉浚缺席，早前受李鐵貪腐案牽連的國足前門將張鷺亦不在陣中。最終深圳隊力戰90分鐘下，首場旗開得勝，2比1擊敗青島海牛，全取3分。