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數名東南亞女子自拍旅行短片 被海南警方發現實為偷渡至中國賣淫

  • i-Cable
  • 2023年04月18日
數名東南亞女子自拍旅行短片 被海南警方發現實為偷渡至中國賣淫
【有線新聞】海南警方日前根據數名東南亞女子，在短片平台發布的旅遊分享短片，破獲一宗跨國偷渡案，搗毀背後的賣淫集團。
去旅行自拍分享再平常不過，不過她們的身份和發布定位，卻引起了海南臨高縣警方的懷疑。臨高縣公安局出入境管理大隊副大隊長巫春龍：「她發了一些文字，都是一些外國的文字，就是發一些心情，曬一些她們聚會，去KTV唱歌的視頻、旅遊打卡、拍照，就上傳這些視頻。(在臨高)合法居住的常住的外國人就十多個，然後平時一年下來，外國人到臨高來旅遊，也不到100個，就很少。」
警方判斷，這群女子來自東南亞國家，卻找不到她們的入境紀錄，而且怎麼看都不像是遊客，於是鎖定其中3人，最終在一間出租屋找到無任何身份證明文件的她們。經審訊，她們承認偷渡到中國，從事非法賣淫活動，她們是透過一個賣淫集團，先經廣西偷渡入境，隨後前往湛江徐聞港，與汽車渡輪員工裏應外合，光明正大走員工通道登船到海南。臨高縣公安局出入境管理大隊副大隊長巫春龍：「長得胖胖、高高、大大的一個中國男子，穿著船員的制服，帶人過瓊州海峽這段路，然後收每個人2至3千塊錢。」
警方追查下發現，賣淫集團已先後協助20多名女子偷渡入境賣淫。今年1月，海南省第二中級人民法院作出一審判決。三名主謀組織他人越過邊境罪及組織賣淫罪成，判處有期徒刑10至11年，合計罰款283萬元。
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