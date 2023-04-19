北京長峰醫院大火至少29死、包括醫護和老年病人　院長等12人遭刑拘

【有線新聞】北京長峰醫院大火，至少造成29死。初步調查是醫院內部施工期間，產生火花引發火警，正副院長等12名負責人被拘留。市委書記尹力宣布，全面排查整治市內安全生產隱患。

周二發生大火的北京長峰醫院，受損最嚴重的住院部東翼大樓，外牆多處仍留有被濃煙熏黑的痕跡，部分玻璃窗碎裂。

醫院附近仍戒備森嚴，長峰醫院正門外公安的人數比發生事故當晚更多，市民不能在路邊停留及影相，除非有特別原因先可以進入醫院。

市政府周三中午通報此次火災的調查進展，在開始前全體人員起立，為事故遇難者默哀。當局稱周二下午約1時，豐台區消防部門接到起火報告，已立即派出29輛救護車和超過300名救援人員到場搜救受困人員，並用了半小時將火救熄，而現場救援工作在下午3時30分結束，共疏散轉移患者71人。

截至周三早上，死亡人數增加至29人，分別是13男16女，包括26名住院病人、兩名醫護人員，以及一名病人家屬，年紀最小是40歲，最大88歲，當局又通報這次火災的原因。

北京市消防總隊副總隊長趙洋表示：「經初步調查，事故是醫院住院部內部改造，施工作業過程當中產生的火花，引燃現場可燃塗料的揮發物所致。」

在事故中有12名相關負責人因涉嫌重大責任事故罪，已被公安機關依法刑事拘留，包括院長、副院長、總務科主任及施工公司負責人和職員等。

北京市衛健委承諾將繼續密切關注傷者病情變化，集中全市專家力量調配優質醫療資源，制定診療方案和採取保障措施，盡力保障傷者的生命安全。