國家藝術基金管理中心與業界會面　鼓勵澳門的藝術團體申報

【有線新聞】國家藝術基金管理中心近日在澳門就基金資助項目的申報、評審及簽約等方面問題與業界會面，希望鼓勵澳門的藝術團體申報基金，以進一步推動澳門不同藝術範疇發展。

為支持港澳發展成為中外文化藝術交流中心，以及促進藝術文化界和藝術人才發展。國家藝術基金管理中心自2021年起，接受港澳藝術團體及藝術工作者，可以用發展藝術名義，向國家藝術基金申請資助。

近日基金中心在澳門舉辦一場宣講會，就業界如何申報藝術基金及項目成果等方面聽取意見，截至目前，澳門現有20個項目獲批。

國家文化和旅遊部港澳台辨副主任孔倫表示：「實施兩年來，澳門共有14個項目和6位青年藝術人才，在激烈的競爭中脫穎而出，獲得了立項資助。我理解這既是中央政府對澳門文化、藝術發展的支持，也是近年來澳門文化發展成果的集中體現。」

負責人稱，希望澳門藝術機構及文藝工作者繼續積極響應參與。國家藝術基金管理中心主任王明亮表示：「這次我們來澳門訪問，一個重要的目標是繼續推進內地和澳門特區的文化合作，我也希望內地和澳門特區藝術機構單位，包括文藝工作者能夠在作品創作演出展覽，人才培養等領域全面加強合作。」

另外基金中心亦在澳門舉辦了兩場中國故事文藝講座，包括話劇研究及發展。主辦方希望日後澳門話劇可發展更好，並將作品帶到內地。