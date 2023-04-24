大批上海車展訪客呈陽性、民眾憂「五一」假後爆疫　專家：病毒突破免疫屏障、或致二次感染高峰

【有線新聞】內地近日熱傳大批到過上海車展的訪客，都感染新冠病毒，加上「五一長假」將至，不少人憂慮爆發新一輪疫情。有專家提醒若新冠病毒變異突破免疫屏障，有可能引發二次感染高峰。

兩年一度的上海車展，上周二開幕後風波不斷。近日有不少出席過車展的民眾都在網上發文，聲稱去過車展後出現腹瀉、全身酸痛、喉嚨痛等症狀，快速檢測後對新冠病毒感染呈陽性。

有參展車廠職員更稱，車展現場雖然每日都有消毒，但很多訪客都不戴口罩，而身邊多名同事和工作人員，事後都有發高燒和快測陽性；有網民就稱，部分患者是半年內第二次受感染；甚至有車展模特兒爆料稱，自己受感染後，相關經理人向客戶隱瞞，更要求她如常到車展上班，否則不會向她支薪。

這些消息立即惹來民眾憂慮，加上內地「五一長假」將至，客流量大幅增加，不少人都擔心出現「復陽潮」。不過有學者覺得無證據顯示，存在下一波的疫情高峰。武大醫學部病毒所教授楊占秋說：「我認為沒有影響，現在不是流行季節。你這個「五一」前後溫度都比較高了，都夏天了，你看我們武漢前幾天都30多度，所以這樣一個環境下，不適合病毒生存。」

不過國家傳染病醫學中心主任張文宏近日指出，若新冠病毒發生變異，6個月後是會慢慢出現二次感染，一般規模不大；但警告如果病毒有效突破早前的免疫屏障，便會形成感染高峰；建議易受感染的「脆弱群體」，要在6個月後再次接種疫苗，民眾亦要儲備適量的藥物。