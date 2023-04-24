中國首次發布火星彩色全球影像圖

【有線新聞】周一是 「中國航天日」，國家航天局和中科院聯合發布，中國首次繪製的火星全球彩色影像圖。另外，當局又表示嫦娥六號探月任務會在2024年前後展開。

在「中國航天日」活動啟動儀式上，國家航天局和中科院聯合發布，「中國首次火星探測火星全球影像圖」，圖像都是彩色，包括東西半球正射投影圖，由環繞火星的探測器「天問一號」，自前年11月起，歷時8個月所拍攝到超過1.4萬幅圖像數據處理而成、空間分辨率為76米。同時又通過相關影像識別著陸點附近大量的地理實體。

國際天文聯合會根據相關規則，將其中22個地理實體，以中國的歷史文化名村名鎮命名，包括西柏坡、漠河和周莊等，當局稱這批中國的科學探測數據，將為人類深入認知火星作出貢獻。

另外，中國正展開第四期探月工程，「嫦娥六號」任務預計2024年前後實施，將會到月球背面採樣並帶返地球，是人類首次從月球背面採集月壤，到2028年前後將發射「嫦娥八號」。

中國探月工程總設計師吳偉仁：「比如說在(月球)上面，能不能蓋房子、能不能打磚，還有就是要在上面進行通信，這些東西可以在(嫦娥)八號上面進行充分的這些實驗，這是為以後的、真正大規模的月球科考提供保障。」

他又稱中國正在構建一個環月球的通信導航衛星星座，相當於月球版北斗導航系統，並強調在2030年前中國人肯定會踏足月球。