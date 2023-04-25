浙江嘉興「金庸圖書館」據報6月底拆遷　網民盼撤決定、官方：不會一拆了之

【有線新聞】由已故著名作家金庸捐款興建、位於浙江嘉興的「金庸圖書館」將在今年6月底前拆遷，但引來網民熱議，並希望當局收回拆除決定。當局回應指，圖書館不會簡單地一拆了之，會做好相關保護利用工作。

位於浙江嘉興的「金庸圖書館」，據報會在今年6月底前整體拆遷。有內地記者日前到圖書館所在的嘉興學院，發現學校大門已關閉，外人無法進入，並掛著寫上「施工現場嚴禁入內」的牌子，部分大樓看起來亦似荒廢已久。

消息一出迅即引發熱議，不少網民都希望當局可以收回拆除決定，畢竟浙江是金庸家鄉，其文學地位和作品的影響力，對華人世界而言實在非同凡響；又稱即使拆除也可考慮活化，譬如可改造成金庸紀念館等。

面對一眾網民的建議，當地官員這樣回應。嘉興市文化廣電旅遊局副局長王春燕說：「我可以明確告訴大家，我們絕對不會簡單地一拆了之，而是繼續用心用情做好保護利用工作。前期經市政府研究，原則上予以保留金庸圖書館，具體保護利用方案，目前正在研究論證過程中。」

本名查良鏞的金庸，在1992年捐款300萬港元興建該座圖書館，並在1994年開館時，他也親自到場主禮，之後再捐贈20萬元添置圖書和設施。圖書館建築面積2300多平方米，可藏書30萬冊，建築設計兼具傳統與現代特色。

在2021年6月，當地政府計劃將圖書館搬遷，當時承諾會爭取圖書館成為市歷史建築，確保圖書館能保留並融入片區建設中。