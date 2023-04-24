廣州南沙推港澳老年人養老方案　費用約香港養老服務的三分之一

【有線新聞】為了方便港澳居民到內地養老，廣州南沙近日正式開放當地公立養老院床位供合資格港澳長者入住。

隨著人口老化長者的護理服務需求有增無減，愈來愈多香港和澳門的長者都考慮到廣東養老，安老服務成為大灣區的關注焦點。最近廣州南沙正式推出港澳老年人養老方案，來自港澳的長者可以以南沙戶籍長者相同的價格入住當地的公立養老院舍，費用只是香港養老服務的三分之一。目前已有三名香港長者入住不但能保留原來的生活習慣，還可以享受健康管理和治療等服務。

另外，院舍不時都會舉辦娛樂活動，透過唱歌和朗誦等活動增加長者交流互動，更好融入當地生活。香港長者郭婆婆說：「很開心，即覺得打成一片。事實香港好多都是這邊人。近來好多香港長者回內地居住，習慣甚麼都一樣。」

根據方案，首批共提供50張養老床位，在南沙工作半年以上的港澳人士及其配偶

，或在南沙已居住半年的港澳長者申請入住，目前平均輪候時間只需要25個工作日。

廣州市民政局養老處副處長嚴福長說：「我們在制定廣州市公辦養老機構入住評估管理辦法過程中，我們也將為本市作出重大貢獻，且在本市居住的這個港澳老年人納入這個優先輪流範圍，也可以享受家庭養老床位適老化改造、長者飯堂等居家養老服務。」

當局指，之後都會根據實際需求情況，逐步開放其他公立養老機構床位，以滿足港澳長者的養老需求，以促進港澳更好融入國家發展大局。