扮清華碩士拍片、擁逾150萬粉絲　無業男賣冒牌大學文創產品囚3年

【有線新聞】北京一名無業男子憑著假扮清華大學碩士拍片，成為擁有過百萬粉絲的網紅，再利用學霸身份，銷售冒牌的清華文創產品謀利，兩年間賺了70多萬元。

印有「清華大學」字樣和校徽的筆、紙，還有一系列文創用品……拍攝片段和出售這類商品，都是一名姓張的無業男子所為，全部都是冒牌貨。

這名姓張的男子一直在網上聲稱，自己是清華大學工商管理學系碩士研究生，他還憑著這身份做直播，吸引了超過150萬名粉絲。在他的簡介更強調自己所售賣的紀念品，都是校內的正牌貨。海淀區人民檢察院檢察官楊岱君說：「通過短視頻、通過直播的方式對外銷售，多數購買人員，我們經過審查發現可能多數都是一些學生家長，就是為了能夠購買清華大學的紀念品。」

雖然曾有網民質疑他的身份，但由於該男子拍攝了大量在清華上課和生活的短片，甚至連學生證都有，而且又稱拍片和直播賣貨是為了幫補學費，所以一直都得到不少粉絲信任，在兩年多賺逾74萬元人民幣。

直至去年8月，清華大學向警方報案，表明這些文創產品和張姓男子的學生身份均屬偽冒，整場騙局才被揭穿。經調查後發現，所有產品都是他買回來或自行找廠商生產的冒牌貨，最終因銷售假冒註冊商標商品罪成，判囚3年兼罰50萬元。