內地五一長期酒店價格飆升　多地出台政策促業界勿哄抬價格

【有線新聞】內地五一長期將至，多地的酒店預約情況理想，不過酒店價格出現大幅上漲的情況，多地政府出台有關政策提醒餐飲、酒店等行業，不能哄抬價格。

今年是新冠疫情後復常的首個五一長假，預期國內的旅遊業會有強烈反彈，旅客對住宿需求熾熱，酒店房價亦水漲船高。以南京市這間酒店為例，平日價格與五一期間，便有超過4倍的漲幅，酒店職員說：「五一期間跟今天價格差可多了，(今天多少錢)今天標間269元，4月29日一晚上990元，都這樣，五一嘛。」

至於中、高端的酒店漲幅更加驚人，酒店職員說：「今天的價格是700到850元左右，因為今天周日價格低一些，4月29日是2700到3200元，4月30日的價格也是一樣的，2700到3200元。」

為了預防五一期間出現酒店「宰客」情況，多地政府近日相繼實施政策，要求明碼標價、禁止欺騙消費者。揚州市發改委價格處副處長宋曉表示：「那個酒店價格監測及服務反饋專班成員名單，還有馬上要成立專門的巡查組，從各個成員單位抽調精幹力量，在周末和節假日的時候，對這個酒店市場進行明查暗訪，對漲幅較高的酒店重點檢查。」

事實上，近日不少熱門旅遊地方，包括海南三亞、雲南大理及西雙版納，以及浙江杭州等，酒店價格都明顯上調；更有網民稱，最近收到酒店通知取消預約，或者被臨時抬價等。甚至官媒都發文，批評這類漲價毀約「吃相難看」，最終會為行業造成傷害；有旅遊平台表示一經查證，會關閉相關高價房源及處罰。

另外，市場監管部門在上星期已發布關於規範餐飲、住宿及旅遊服務的告誡書，要求業界控制及不得哄抬價格、不得大幅度提高銷售商品或服務價格。