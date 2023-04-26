台男楊智淵涉犯分裂國家罪遭批捕　國台辦：敲響嚴懲台獨警鐘

【有線新聞】對於台灣男子楊智淵近日涉犯分裂國家罪被批准逮捕，國台辦回應此舉是敲響嚴懲台獨的警鐘；又稱賴清德一再宣揚台獨，是置台灣民眾利益於不顧，也是台海局勢不穩的始作俑者。

針對浙江溫州市檢察院，近日對台灣男子楊智淵涉嫌干犯分裂國家罪批准逮捕；國台辦回應指，必須對「台獨」分裂勢力予以嚴懲。國台辦發言人朱鳳蓮說：「國家司法機關依法追究，台獨分裂份子刑事責任，是進一步敲響嚴懲台獨分裂勢力的警鐘。任何以身試法者，都難逃國家法律的制裁。」

國台辦亦證實，筆名富察的台灣「八旗文化」出版社總編輯李延賀，因涉嫌從事危害國家安全活動，正在接受國安機關調查。

被問到賴清德近日再宣稱，台灣是主權獨立國家，並未存在統獨問題，更指台灣要隨時做好抵抗大陸的準備；國台辦重申，台灣是中國不可分裂的一部分，直指賴清德置台灣民眾利益於不顧，是台海局勢不穩的始作俑者。朱鳳蓮續說：「民進黨當局頑固堅持『台獨』立場，持續的勾連外部勢力、謀獨挑釁，是當前台海局勢緊張動盪的根源。所謂『務實台獨工作者』，繼續的罔顧事實、顛倒黑白，變相的煽動仇中、抗中，愚弄台灣民眾，只會將台灣推向『兵凶戰危』的險境。」

對於商務部早前宣布，就台灣地區對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，國台辦重申，台灣當局長期單方面大量限制大陸產品輸入，商務部依據世貿組織非歧視原則和大陸有關規定，展開貿易壁壘調查，做法完全正當和合理。