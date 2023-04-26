國際導盲犬日｜廣州巴士公司與導盲犬學校合作　允許犬隻乘坐交通工具

【有線新聞】周三是國際導盲犬日，在廣州，為了讓視障人士享用到更多無障礙設施，有巴士公司與導盲犬學校合作 ，容許導盲犬可以乘坐交通工具。

這群導盲犬穿上一身黃色制服，每一隻都「眼仔碌碌」，他們不但精靈可愛，更是視障人士的第二雙眼睛。不過在內地，就不是所有地方都歡迎牠們，以往有視障人士帶著導盲犬，進入旅遊景區或餐廳都被拒絕。視障人士Andy：「其實像很多景點都沒有遇到過導盲犬，我覺得遇到遭拒的地方挺多的，還有一個就是酒店，還有餐廳。這三種場合是遭拒比較平凡的，其實歸根究底是因為缺乏對導盲犬的了解和(對導盲犬的)誤解。」

為了幫助視障人士出行，在廣州由香港人創辦的導盲犬學校，最近與巴士公司合作，讓視障人士今後帶導盲犬上車，建立無障礙的出行環境。導盲犬訓練員陳詩琳：「其實在這之前我們的導盲犬，在上公交這部分的訓練，我其實都有很大的空缺，我們只能靠模擬一些場景去填補空缺，但模擬出來跟實際的場景是不一樣的，導盲犬的訓練必須要在實際的場景中讓牠們學習，才能積累到大量的實際經驗，這樣牠們將來帶使用者工作的時候，才會更穩定和安全。」

雖然內地與香港的導盲犬一樣，都受過專業訓練，但大家搭車時遇到牠們，最好就忍耐一下，不要觸摸牠們或者和牠們玩，避免影響牠們判斷。

巴士公司特意在車上加設有語音廣播，當有導盲犬上車便會提醒乘客，有訓練員指所有導盲犬，都是經過嚴格篩選，性格溫馴、服從性高，父母數代都沒襲擊人的紀錄，可確保乘客安全。根據中國盲人協會數據顯示，全國有1731萬名視障人士，但導盲犬只有約200隻，培訓學校希望日後可逐漸增加導盲犬數量，幫助更多視障人士出行。