再添鐵證！美籍華人捐贈日軍侵華南京大屠殺文物史料

【有線新聞】再有美籍華人向侵華日軍南就大屠殺遇難同胞紀念館，捐贈侵華日軍惡行的文史料。

這本軍人手牒記載了一名侵華日軍第六師團步兵，從1937年入伍到1941年退伍的履歷，而這段時間正是日軍在南京進行大屠殺的血腥暴力日子。

江蘇省社科院歷史研究所研究員王衛星表示：「這個士兵隨他的部隊，步兵第四十五聯隊在1937年12月，參加了進攻南京水西門的戰鬥，這支部隊佔領南京之後，在南京城南地區進行了大規模屠殺。這個手牒曾經被侵華日軍帶進南京城，可以從某種意義上說，這個手牒也見證了當年(侵華)日軍在南京的大屠殺，具有非常重要的文獻價值和展陳價值。」

今次捐贈的98件日軍侵華的海外文物史料，還有刊登日軍佔領南京後狀況的《紐約時報》報道原件。捐贈者魯照寧說：「頭版頭條標明(侵華)日軍在南京的大屠殺暴行，詳細說明了南京的秩序非常混亂，到處就是廢墟。日本政府承諾把這些暴行的日軍調回日本，這只是一個謊言，南京的暴行繼續延續，南京的婦女繼續被強姦和輪姦，就是當時慘不忍睹。」

出生於南京的美籍華人魯照寧自2004年開始，搜尋有關文物史料，至今已捐出超過2300件。魯照寧表示：「歷史過去了，歷史遺留下來的痕跡越來越少，我們就找當時發生的記錄和實物，來證實這些曾經發生過的暴行，不讓下一代忘卻歷史，也不要讓這個悲劇再發生。」