五一假期| 廣州有酒店生意勝預期 惟人手仍緊缺

【有線新聞】內地五一假期將至，在廣州有酒店指，今年生意比預期好，不少套房已經訂滿。不過人手方面仍然緊張，後勤人員都要到前線幫忙。

疫情期間少了人去旅行，旅遊業首當其衝生意最受影響，在廣州這間酒店，過去三年平均少了六成的客人，直到今年才恢復過來。酒店總經理閻瑛：「其實從今年疫情解封後，實際上從一月份開始到四月份這個時間段，我們賓館的生意一直維持在高位，我們的出租率達到85%以上，包括現在廣交會。相對對於客源有補充，如果對比疫情時，我們的營收是增加了兩倍，訂房量也翻了一倍。」

今年五一假期由4月29日開始，酒店指客房已差不多訂滿，生意較農曆新年還要好。酒店總經理閻瑛：「五一假期內地從29日開始放假，我們在29、30和31日都滿房，比我們預期要好，因為從出租率和平均房價，都超過今年春節。我們部分套房和家庭房銷售都比較理想，基本上房間已全滿。」

酒店亦在五一假期，開設市集擺放不同攤位售賣手工藝品，希望吸引更多客人。

雖然生意開始復蘇，不過人手方面仍不足。酒店指不少後勤部門，都要到前線幫手。酒店總經理閻瑛：「基本上人手緊缺是在一線部門，例如前台的接待、餐廳的服務員

以及客房的服務員，清潔姨姨也是比較緊缺。我們通過後勤的部門，經過培訓後上崗做一線的工作，以及我們招募了實習生，有效補充一線部門的人手。」

她相信隨著內地經濟加快復蘇，加上大灣區發展，未來幾年廣州的酒店業生意會保持樂觀。