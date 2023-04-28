五一假期｜寵物寄養服務搶手 北京寵物酒店：一個多月前預約已爆滿

【有線新聞】在北京，不少人都準備五一假期去旅行，但要替家中寵物找「落腳點」就一點都不容易。有寵物酒店說一個多月前預約已經爆滿。

在北京的張小姐養了這隻布偶貓兩年，每逢外岀都一定會幫牠找定寄養服務才安心。今年五一假期她打算到貴州旅行4天，但遲遲都未找到「落腳點」。

張小姐 ：「五一要出去玩，然後會要提前一點訂，但是今年行程定得晚，所以在找的時候，(預訂)很滿。家裏周邊的都問過一些，但是確實是都滿了，沒有辦法。就是看看有沒有朋友，主要是托朋友，然後把鎖匙留給人家。」

這間寵物酒店每晚收費100至300元，負責人說今年五一假期預訂情況比以往踴躍，一個多月前40多個房間，已經全部訂滿，就連剪毛、洗澡等服務都一樣預約爆滿，寵物酒店負責人相信和疫情完結有關。

胡先生：「很多公司都是提前休假，或者過後，五一放了以後他們才陸續放假。所以基本上長假的前一個月和後一個月，寄養情況都是比較滿的，情況肯定比疫情前好很多。疫情的時候我們基本上捱了三年，生意都不是太好」

部分寵物旅店有上門餵飼服務，如果在五一假期真的找不到地方寄養自己的寵物，都可以選擇這些服務。