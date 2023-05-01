內地五一長假　北京景點遊人如鯽　旅行社：今年生意佳、國內線路受歡迎

【有線新聞】內地五一假期，不少人到北京旅遊，旅遊景點人山人海。有旅行社負責人說，今年五一生意理想，整體以國內線路為主。

踏入五一長假，不少景點一大早已有很多旅客。故宮、景山公園、步行街，這些景點都人山人海。剛剛去完恭王府的他們就特別興奮：「開心！」遊客夏女士說：「我們同學約了一起來，今年沒有疫情，幾年沒有出門了，出來玩一下。」

不過亦有自由行的遊客「摸門釘」。遊客陳先生說：「很多人，我又沒預約的嘛，所以我就幾個地方去不了。本來我想去藝術館的，還有那個景山公園，我也試了一下都不行。」

遊客多了，同時亦帶動消費。有在旅遊景點營業的商店，生意就好了不少。商店負責人吳先生說：「比平常要好點，人多就(因為)假期唄，人家也三年疫情都沒出來，憋著呢。(以前的五一假期有這麼多人嗎？)也有，但沒有今年厲害，(今年)多得多。」

今年五一假期共有五日，有旅行社負責人說，客人以選擇國內線路為主，巿道基本回復到疫情前水平。旅行社負責人張英杰說：「今年五一假期整體的出遊，應該是呈井噴式增長的，而且是要多於往年出行的。我知道的情況是，無論是故宮還是八達嶺長城，在4月30號和5月1號，這兩天的門票已經全部售清了。整個的這個旅遊市場上來講，五一在國內旅遊的線路和產品的選擇上，還是要排在第一位的。」

他又說，疫情下不少導遊和旅遊巴司機都已經轉行，相信要一段時間才會恢復疫情前的接待能力，預計十一長假的出遊情況會比五一更樂觀。