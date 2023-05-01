天舟五號貨運飛船據報日內與太空站分離　為天舟六號騰出對接口

【有線新聞】央視報道，天舟五號貨運飛船日內會與太空站分離，為即將到來的天舟六號騰出對接口。而神舟十五號三名航天員，亦為迎接天舟六號做好準備。

神舟十五號三名航天員費俊龍、鄧清明和張陸，已在軌滿五個月，近日他們正為天舟六號貨運飛船，即將到來做好準備，就算在「五一」假期都沒有放假。他們與地面工作人員協同配合下，按計劃完成太空站平台維護照料、在軌維修維護等各項工作。

三名航天員還根據自身情況，安排體能訓練等活動。他們這幾天也在對天舟五號上剩餘的貨物做整理工作，將一部分貨品留在太空站，其餘消耗品經過整理後，會安置在天舟五號內部，以便天舟五號再入大氣層時一併燒蝕銷毀。

目前天舟五號處於太空站組合體的後向對接口，稍後將按計劃與太空站分離，為即將到來的天舟六號讓出對接口。而天舟六號和運載它的長征七號火箭，目前運到海南文昌航天發射場，發射場各項準備工作有序展開，預計5月上中旬將發射。

有飛船系統設計師指，天舟六號的運貨能力比以往強。貨運飛船系統總體主管設計師王冉說：「原來的貨物艙，還有一部分非密封的段，現在把非密封段的設備轉移到了推進艙，這樣的話密封艙內的運輸的空間就有很大的提升，有效的裝載容積從18.1立方米提升到22.5立方米，相當於擴大了20%。」

這批「太空快遞」的物資種類和過去相差不大，包括服裝、食品和飲用水等物資，更有約70公斤新鮮水果，是天舟五號攜帶水果重量約兩倍，能同時保障神十五和神十六航天員乘組的食用需求。