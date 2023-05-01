內地旅行社組織照顧熊貓義工活動 收費過千惹爭議

【有線新聞】最近有內地旅行社推出體驗照顧大熊貓起居的義工工作，而且反應熱烈。雖然名義是做義工，但參加者仍然要付過千元人民幣的費用。

國寶大熊貓深得人人喜愛，每逢節假日繁育基地更是擠滿遊客，即使排足幾個小時只能圍觀十分鐘，也要看看牠們。不過與其和別人擠迫，有人就想到乾脆打入內部做義工，與大熊貓來個近距離接觸。

大熊貓義工先女士：「不能摸(大熊貓)，人身上是有細菌的。早上8點半去，下午3點鐘左右就結束。那就是早上去打掃圈舍，近距離地觀察大熊貓的進食，做大熊貓的窩窩頭。」她指雖然只是短短幾小時，但因為圈舍範圍大，打掃也花了很多時間，又要給大熊貓準備食物，工作量比預期的大，但亦很享受。大熊貓義工先女士：「牠(大熊貓)一天吃20到30公斤的竹子，然後就會給大熊貓準備40公斤以上的竹子，就是那種一捆的話摔了兩捆，(一捆)30來根(竹子)。這個機會我覺得，可能這輩子只有這一次。」

不過其實想做大熊貓義工，不是真的這麼難，在旅遊平台上就有各種照顧熊貓的體驗行程，價錢由幾百到過千元都有，任君選擇。有旅行社回應指，做義工都要付錢，是因為還有其他成本。 旅行社職員：「(費用)包含全天做大熊貓義工，那麼也包含如果住在成都市區，也會包含接送，有專門的工作人員，進入到園區裏幫忙拍照。」

不過現時可以與大熊貓親密接觸的機會已愈來愈少，山長水遠可能都是「得個睇字」。旅行社職員：「最早的時候可以去餵熊貓的，現在就變成了只能看飼養員餵養牠，但是距離熊貓很近，大概距離熊貓半米到一米左右的距離。」

即使如此，旅行社說大熊貓義工體驗仍然很受歡迎，五一假期的預約已經爆滿。