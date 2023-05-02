健身中心新租客剷泥車拆主力牆　大廈多處現裂縫、逾兩百戶疏散　業主盼獲賠償：損失高達1.7億

【有線新聞】黑龍江哈爾濱一幢商住大廈，有新租戶裝修時用剷泥車拆掉單位主力牆，導致全幢大廈多個單位出現裂縫，超過200戶要緊急疏散。據報該名住戶已被警方帶走，當局表明將依法追責。

「你這幹活也不能這麼幹，鉤機也幹，這剷車也上來，這住宅樓這不得幹塌嗎？」拍片住客指，這幕發生在上周五，他見到三樓新租客裝修期間，竟出動多輛剷泥車，拆掉單位內的主力牆。有片段更見到，該租客疑似出動吊臂等大型機器，將拆下來的主力牆運走。

有4樓業主拍片顯示，其單位牆身嚴重破裂，出現長長一道裂痕，部分位置甚至露出水泥。

網傳是該大廈的通告指，涉事單位破壞主力牆，導致大廈多層牆身都出現裂痕，並有倒塌危險，呼籲該幢樓的居民馬上離開單位，疏散到安全地方暫避。

有知情人指，截至周一晚，相關裂痕已蔓延到21樓，該幢大廈超過200戶居民須連夜疏散。當局其後將受影響的住戶，安置在附近酒店。

據報涉事大廈31層高，下面幾層開設了賓館、網吧和火鍋店等多間商舖。三樓的新租戶準備開健身中心，負責人在主力牆被拆毀當日，就被警方帶走。多名業主都聲稱希望得到賠償，估計總損失達1.7億元人民幣。

當地政府指，已立即派員到場了解，並責令涉事單位停止裝修；又表明行為違法，會依法追責，亦會安排相關部門展開安全鑑定和修復工作。