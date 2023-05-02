西藏拉薩旅遊下榻網紅酒店　住客聞臭味驚揭床下藏屍

【有線新聞】有內地遊客早前到西藏拉薩旅遊時，在入住的酒店床下發現一具屍體，揭發兇案。

內地五一假期，不少人選擇到西藏旅遊，不過近日有人在網上表示，早前到當地旅遊時，遇上讓他畢生難忘的恐怖經歷。他指上月21日，到拉薩入住一間網紅酒店，一入房間就聞到一股好像是烤麵包的濃烈味，酒店解釋可能是樓下店舖傳上來，他其後外出到晚飯後再回房間，發現臭味愈來愈濃，經投訴後獲安排搬到另一間房。直到凌晨職員敲門，說有警員找他回到原本入住的房間，方知原來床下有一具屍體，死者遇害前曾在房間住了多天。

消息傳開後在網上引起熱議，質疑酒店方打掃過房間，都沒有發現異樣，還繼續讓其他住客入住，有人又發現酒店近日已停業，但酒店到日前仍否認有關指控，指網上信息屬虛假造謠，又辯稱暫停營業是正常升級裝修。

正當外界討論事件是否屬實時，蘭州警方在星期一公開一段執法片段，指在上月22日，即發現屍體後翌日，已接獲拉薩警方通報，最終在一列從蘭州開出的火車上，拘捕一名涉案疑兇，執法警員還向央視現身說法。蘭州鐵路公安處乘務長焦春：「因為這個隔間裏面，下鋪全是女性，4名女性旅客，上鋪比較隱蔽，他還蒙住頭。」

不過有網民質疑，警方為何在五一假期前，一直沒有公布案件，至今亦未有透露疑兇犯案動機、死者和疑兇關係等信息，至於涉案的酒店，目前已經無法在旅遊平台搜尋到，有受影響的住客稱，暫時未收到酒店解釋和退款。