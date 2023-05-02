深中通道主橋樑合龍　料明年橋島隧全貫通通車

【有線新聞】深中通道主體橋樑伶仃洋大橋近日順利合龍，整個工程預計在明年完成通車，屆時深圳與中山的車程，將由2小時縮減至20分鐘。

深中通道伶仃洋大橋上周五順利合龍，意味整個項目的橋樑工程已實現全線合龍。伶仃洋大橋主跨1666米、主塔高270米，相當於90層樓高，是全球跨度最大的海中鋼箱樑懸索橋。另外，橋下通航高度達76.5米亦是世界之最，方便大型貨船通過。

而另一端的海底隧道全長約6.8公里，由32節沉管和1個最終接頭連接而成，是目前世界上最長、最寬的鋼殼混凝土沉管隧道，目前31節沉管已經沉放並安裝完畢。

中交一航局沉管分部副部長朱嶺：「管節在水中的調節平衡，以及在50公里浮運過程中，推出段的穩定性是尤關重要的，深中通道沉管最終接頭施工，將進一步鞏固我國在沉管隧道施工領域的領先地位。」

建成後的深中通道全長約24公里，是世界罕見集海底隧道、跨海大橋、深水人工島、水下樞紐等於一身的超級工程，為連接大灣區各個城市有舉足輕重的作用。

深圳市民王鑑泳：「深中通道或者城際開了就不只是(到)中山，它還可以輻射到粵西地區。」

廣東省交通運輸廳總規劃師李靜：「有利於推進珠江口東西兩岸各類要素的高效配置，突破東西兩岸發展不平衡的現狀，加快西岸承接東岸的產業轉移，共同促進粵港澳大灣區的互聯互通和協同發展。」

伶仃洋大橋合龍後，下一歩將全面開展橋面鋪裝及附屬結構施工，有望到年底實現橋、島、隧全貫通，最快明年通車。