山東淄博「五一」車水馬龍　遊客為食燒烤排足半日隊　萬人燒烤城20日內落成迎賓

【有線新聞】旅行除了遊歷名山大川，不少人都會以品嘗各地特色佳餚作為目標。今年「五一」長假，山東淄博就因「燒烤」這兩字，令當地變得人山人海。

所謂「民以食為天」，內地民眾每逢長假，除了去外地遊山玩水，近年亦有不少人純粹是為品嘗各地的特色美食而啟程。而今年的「五一」，有個地方就因「燒烤」這兩字，突然變得人山人海。

「第一次來到淄博。」「感受到了淄博人們的熱情。」「淄博的人民，就像他們的燒烤一樣，熱情似火。」山東淄博的燒烤為何會一夜爆紅，原因眾說紛紜。有人認為是不少網紅近日都在當地拍片，一連串的熱議引發的連鎖效應；但亦有不少人認為，淄博燒烤的優點在於價廉物美，動輒吃上10來20串燒烤，結賬連100元人民幣也不用；而且當地人吃燒烤相當講究，要將燒烤好的食材連同大蔥夾著麵餅一起吃，才夠儀式感。

這些特色都吸引大批民眾，趁這個「五一」蜂擁前往當地。進入淄博的高速公路，更出現長長車龍。不但如此，就算進了城食客要在心儀的燒烤店用膳，往往都要排上大半天的隊。

淄博當局在特色燒烤爆紅後，決定舉辦「淄博燒烤節」，並在短短20日內，建成了容納過萬人的燒烤城，並邀請樂隊和藝人到場表演助興，場面相當熱鬧，成為當地「五一」假期間的盛事。