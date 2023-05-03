全球遊戲市場規模有所收縮　廣東遊戲企業需往質量高地發展

【有線新聞】廣東一直是全國遊戲產業的龍頭，近年不少企業都積極爭取要打入國際市場，不過全球市場規模正面對收縮，部分國家加強對於進口遊戲監管，遊戲企業可以如何應對呢？

後疫情時代影響下，全球範圍內遊戲市場規模有所收縮，加上全球政治經濟環境的影響下，部分國家加強對於進口遊戲監管，也為遊戲企業帶來了新的挑戰。根據行業研究報告，廣東遊戲企業佔全國遊戲企業數量超過32%，去年營收規模超過2000億元，佔全國比例近八成。不過預計今年網絡遊戲出海營收規模下跌近5%，面對這個情況，有遊戲企業認為需要往質量高地發展。

百奧家庭互動首席運營官鐘紅：「注重的是怎麼把更好的創意能夠落地給用戶體驗，這裏面一是內容創意能力，二是我們新技術的實現能力，首先其實我們國內的動漫跟遊戲行業發展是非常蓬勃，而且我們現在整個動漫跟遊戲行業已經到了一個非常好的發展期。這個部份其實如果我們能做得更好，能夠運用新技術去把內容創意落地的體驗更好，這就是我們最核心的競爭力。」

有專家指出政策、創意、市場等因素，在行業發展的過程中缺一不可。

中山大學嶺南學院教授林江：「動漫與高質量發展有突破，很大程度都是依靠政府在前瞻性的政策這一方面去做更多的事，和城市的營商環境方面是如何優化，從而引導或刺激更多的人從事文化創意的活動。」

報告顯示，隨著智能手機普及以及功能提升，自2014年開始，移動遊戲就持增爆發式增長，至2021年規模已超過2255億元，儘管2022年規模有所下降，但總體而言，移動遊戲領域依然保持增長趨勢。