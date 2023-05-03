五一假期｜長假尾聲迎回程高峰 杭州西湖成最受歡迎景區

【有線新聞】內地五一假期踏入尾聲，周三迎來回程高峰，全國鐵路接送超過1900萬人次旅客。有大數據統計顯示，杭州西湖成今次假期最受歡迎的景區。

經過三年的等待，不少內地遊客趁這五一長假出動，遊覽祖國大好河山。更有年輕人以「旅遊特種兵」自居，把握有限的時間，力求用最低成本，輾轉去最多景點。早前中國旅遊研究院估計，內地今個五一假期出遊規模將達到2.4億人次，超過2019年同期水平。

央視引用大數據，統計出全國十大熱門景區，杭州西湖排第一。假期首四日共接待近250萬人次旅客，北京的頤和園、奧林匹克公園以及天壇都是人山人海，有傳圓明園的門票，更是遺址開放以來首次售罄。

不過人太多景區就負荷不來，在重慶就有旅客玩浮橋時，不慎溺水身亡，男子曾多番掙扎，但都無工作人員下水拯救。遼寧盤錦市一處景區的吊橋倒塌，多名遊客被雜物壓住受傷。

就連景區內的動物都不能幸免，江西一個濕地公園，一隻白孔雀飛入觀光車的軌道被輾斃。白沙洲濕地鄰園工作人員：「因為景區遊客量太多了，昨天我看到很多遊客，全部在拔孔雀的毛，就把孔雀的空間範圍縮小了，然後(白孔雀)就只能逃到那個軌道上面去了。」

景區說，事後已派專人看管軌道，有網民就呼籲遊客文明旅遊。