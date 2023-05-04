大批民眾「五一」假後染新冠　專家：小規模爆發、勿過度恐慌

【有線新聞】內地五一長假結束，大批網民表示自己在假期後，經檢測發現感染新冠病毒。有專家建議，要重視這些情況，但估計只是小規模爆發，毋須過度恐慌。

近日來自全國多地的民眾相繼在網上發文稱，「五一」假期後都發現自己「中招」，感染新冠病毒。有來自遼寧瀋陽的女患者稱，「五一」期間帶子女去北京旅遊，其後返回瀋陽並出外逛街；又稱和家人全程都戴口罩，其後就出現喉嚨痛，吃消炎藥也無用，經快測呈陽性。

亦有之前感染過的網民表示，整個「五一」假期足不出戶，結果都是受二次感染。

有網民聲稱自己在內地第一波大規模疫情中，曾與陽性患者共處，也在住滿陽性患者的醫院隔離多日，都從未染疫，怎料今年「五一」去上班，就首次受感染。

被問到多地民眾受感染，是否代表第二輪大規模疫情將至，西安西北醫院呼吸與危重症醫學科副主任劉昀向內媒表示，即使感染情況有明顯增多，估計應該也是散發或小規模、小幅度波動，相信不會再出現半個月內全國範圍集中感染情況。

她稱，新冠病毒本來就是屬於能誘發上呼吸道感染的常見病毒，加上之前的防治經驗，目前已有合適防控措施和藥物，呼籲民眾可重視這種情況，但毋須過度恐慌。