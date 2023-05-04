中方報告批美國中央情報局　以5種手段策動「顏色革命」

【有線新聞】內地官方發表最新報告，直指美國中央情報局以網絡攻擊等各種手段，策劃大量「顏色革命」事件，在數十年來至少推翻或試圖推翻超過50國合法政府並引發動亂，但美國當局只認其中7宗。外交部呼籲美方停止在全球實施竊密和網絡攻擊。

國家計算機病毒應急處理中心和360公司周四聯合發布調查報告，揭露美國中央情報局長期以來，在世界各地秘密實施「和平演變」和「顏色革命」，持續展開間諜竊密活動；又具體提到2014年烏克蘭發生的「顏色革命」、台灣的「太陽花學運」、2007年緬甸「藏紅花革命」和2009年的伊朗「綠色革命」等，都擺脫不了美國情報機構的影響。

報告又引述統計稱數十年來，美國中央情報局至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府，並在相關國家引發動亂，但局方只承認其中7宗。

報告又披露局方慣用的5種手段，包括：提供加密網絡通信服務，幫助中東地區部分國家的抗議者保持聯絡暢通，同時避免被跟蹤和逮捕；提供斷網通聯服務，讓反政府人士在斷網下，仍能與外界保持聯繫；提供基於互聯網和無線通信的集會遊行活動現場指揮工具，推動年輕人加入流動性抗議行動；還有美國公司研發的一款名為「暴動」的軟件，能輕易躲過任何形式政府監測；最後是美國國務院即將研發的「反審查」信息系統，並注資超過3000萬美元。

報告更針對美國中央情報局，對中國發起高度體系化、智慧化和隱蔽化的網絡攻擊，建議有關部門在採用自主可控國產化設備同時，應盡快組織展開自檢自查工作，逐步建立起長效的防禦體系，實現全面系統化防治。