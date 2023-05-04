內地「五一」假期丁財兩旺　出遊人次2.74億按年增逾七成、零售餐飲銷售升近兩成

【有線新聞】內地今年五一假期出遊人次達2.74億，按年增長超過七成，其中出入境人次更增長2.2倍；零售和餐飲銷售就有近兩成增長。

文化和旅遊部通報，內地今年五一假期國內出遊達2.74億人次，按年增長超過七成。當局指，今年五一假期實現國內旅遊收入超過1480億元人民幣，按年上升1.29倍；又指今年五一假期全國旅遊出遊人次，已超過2019年同期水平，出行距離和消費活躍度都創下歷史新高；當中不少遊客選擇距離出發地300公里以上的跨市和跨省遊，而以親子玩樂、非遺、休閒度假和鄉村旅遊等相關熱度也明顯增加。

國家移民管理局表示，今年五一假期有626.5萬人次出入境，每日平均有超過125萬人次，按年增長2.2倍。

商務部就指，消費市場保持較快增長。據大數據監測，五一期間全國重點零售和餐飲企業銷售額，按年增18.9%，重點餐飲企業銷售額年增57.9%，金銀珠寶、汽車銷售額按年增超過兩成，服裝、化妝品及煙酒銷售額，按年亦增長超過15%至22%。

另外，據國家電影局初步統計，2023年五一檔電影票房超過15億元，是歷來第三高，觀影人次3763萬，國產影片票房佔比超過86%。