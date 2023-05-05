中國情侶伏屍印尼峇里島酒店　男死者據報走廊掙扎逾20分鐘後喪生

【有線新聞】印尼傳媒報道指，兩名中國遊客近日被發現伏屍在峇里島一間度假酒店；又指死者是一對年輕情侶，男死者更在渾身是血下，在酒店走廊爬行掙扎逾20分鐘。警方稱，死因和案發動機仍有待調查。

印尼傳媒報道指，兩名中國遊客周一早上被發現伏屍在峇里島洲際酒店內；其中22歲、來自江西、譯音姓程的男死者，被發現滿身鮮血躺在酒店走廊露台上，頸部和左腿均有傷口；而25歲廣西籍、譯音姓李的女死者，就伏屍在酒店浴室內，頸部有被纏繞過的傷口。

報道指，酒店發現兩名死者時均為全身赤裸，更引述職員指根據酒店閉路電視顯示，女死者周日先登記入住，男死者則在周一凌晨零時與她會面，並進入酒店房間；但到了清晨6時32分，閉路電視拍到男死者滿身鮮血下，在酒店走廊爬行，掙扎逾20分鐘後死去。

有內媒向印尼警方查證得悉，當局已立案調查，兩名死者私人物品並未丟失，目前無法斷定是他殺或自殺，案發動機亦有待調查，涉事酒店事發後仍正常營業。

有內媒訪問兩名死者的同層住客，他們都稱在上述時間經過死者房間附近，都未察覺有異樣。中國駐登巴薩總領事館周四亦向內媒證實，兩名死者是中國公民。

對於有報道指此案可能牽涉感情糾紛甚至情殺，有內媒引述兩名死者的朋友指兩人已相戀多年，感情一直很好，認為這些純屬謠言，對死者家人和朋友造成二次傷害；又指案發後，兩名死者的家屬已立即趕赴峇里島。