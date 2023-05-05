香港內地全面通關將屆三月　羅湖商業城店主嘆生意未如疫前

【有線新聞】香港和內地全面通關已三個月，不過在深圳羅湖口岸附近商場，有店主指人流較預期少，生意仍未回復到疫情前水平。

香港及內地通關近三個月，不過在深圳羅湖商業城，人流不算很多。有服裝店指，即使通關了，生意仍比較冷清。

西裝店店主蔣小姐：「人不是太多，周六星期天比較多一點，其他時間你看現在都很淡的，沒什麼人，都反正可能是慢慢來吧，沒那麼快，應該是，因為三年疫情都有一點，肯定有個過程吧，其實是那麼簡單，慢慢復蘇就好了，我們慢慢熬吧。」

商場內這間酒樓，在疫情期間一度停業，到3月中才重開，雖然生意未完全恢復，不過就終於見到不少熟客。

酒樓客人林先生：「一星期最少兩三次了，方便，可到處去，幾好幾好，(光顧)這裏很多年了，那時封關了就不能來吃，現在開關了就經常來。」

酒樓指重新開業至今個半月，生意回復了大約七成，期望到年底可逐步恢復至疫情前水平。」

酒樓負責人劉小姐：「因為始終現在過關都要填黑碼，我們過來消費的客人通常都是上了年紀一點，他們根本沒有智能手機，或者不懂填寫黑碼，就阻礙了一批人。第二我也有客人跟我說，他們的回鄉證過期了又無法續證，不過早前新聞報道，有個好消息可以將回鄉證延期，應該會有幫助。」

而商場方面有負責人就表示，這三個月多了不少商舖出租，現時只剩下大約一至兩成的商店仍然空置。

羅湖商業城物業管理公司副總經理何勝安：「最主要這些空置商店，都是小業主較多，大業主基本上都是滿租，畢竟那些小業主三年沒收租了對租金的問題，可能比大業主訴求高一些，因為這原因有空置商舖，按照預期來說，出租率算是比較高了，比我們預期要好。」

商場方面又指，預計到暑假人流會更多，期望商場的出租率可以進一步回升。