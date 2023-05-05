不忿遭流浪母狗咬傷　無錫燃氣公司職員踩死5幼崽洩憤

【有線新聞】江蘇無錫有燃氣公司職員懷疑因為被流浪狗咬傷後，為了洩憤將母狗的5隻初生小狗踩死，引起居民不滿。

在屋苑的通道，一隻母狗躺在紙皮上，身邊的5隻幼犬亦毫無動靜。其中一隻幼犬頭部附近有鮮血，其他4隻亦已經死亡，母狗顯得十分悲傷。

居民說，是燃氣公司工作人員因為被母狗咬傷後，為洩憤狠下毒手。居民熊先生說：「工作人員去醫院打狂犬疫苗回來後，感覺就比較生氣想報復，想去打母狗，母狗自己跑掉了，工作人員就回樓道，把小狗全部被弄死了。」

居民說，幼犬因為可愛，很得小朋友的歡心，所以對「兇手」的惡行特別憤怒。熊先生續說：「那怕(工人)你真想報復，去報復個大狗，那能欺負這幾隻，還沒睜眼的小乳狗，他們虐殺小狗之後，(居民)已經報警了。」

他說，城管已經處理了幼犬的屍體，而涉事工人所屬的無錫華潤燃氣公司客服則表示不清楚，又說公司其他部門正核實事件。

另一邊廂，在廣東汕頭一名男子騎電單車時，撞倒一隻突然衝出馬路的狗。隨後有畫面看到，該男子被一名黑衣男連番掌摑及拍打，他只是用手抵擋，不敢還手。汕頭市公安局通報，打人的黑衣男子曾任當地的村幹部，被撞倒的狗是他所飼養，黑衣男最後更叫來治安隊人員進行毆打及迫令對方下跪道歉。目前被打男子在醫院接受治療，6名涉案嫌疑人已經被扣查。