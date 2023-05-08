中國可重複使用試驗航天器成功返回著陸

【有線新聞】中國去年發射的一款可重複使用的試驗航天器，星期一成功返回預定著陸場，標誌未來可以有更方便和低成本的方式往返太空。

新華社報道，去年在酒泉衛星發射中心，利用長征二號F運載火箭發射的，一款可重複使用的試驗航天器，在太空飛行276天後，星期一成功返回預定著陸場。今次試驗成功，標誌可重複使用航天器技術研究取得重要突破，為未來提供更加便捷和便宜的往返太空方式。

與去年八月發射時一樣，當局未有公開航天器細節，但外界推測有可能類似美國的X-37 無人太空飛機。

另外，據中國載人航天工程辦公室公布，天舟六號貨運飛船與長征七號遙七運載火箭組合體，在星期日花了兩個多小時，用垂直方式轉運至發射區，發射場設施目前狀態良好，後續將檢查各項功能，以及進行聯合測試等工作，打算將於近日發射升空。

西昌衛星發射中心總工程師鍾文安：「轉運到發射區之後，我們將進行箭地連接進行推進劑箱這個氣體置換，保證氣體儲箱的品質，最後我們還要進行一個飛船火箭的健康檢測，最後進行推進劑的調溫，進入加注發射階段，瞄準既定的日期，準時發射。」

消息指，天舟六號預計會在周三晚上發射升空，今次是中國太空站全面建成，轉入應用和發展階段後首次飛行任務，除了為太空站上的航天員運送食物、水、衣物和實驗設備之外，亦攜帶了1.75噸推進劑，為太空站補給燃料。