國家衛健委：新病變毒株不斷變異 繼續做好預防管理工作

【有線新聞】國家衛健委表示，新冠疫情帶來的威脅仍然存在，病毒不斷在變異，會繼續做好預防管理工作。

世衛上周五宣布新冠疫情不再是國際關注突發公共衛生事件。國家衛健委指，這並不意味新冠疫情的威脅已經結束，病毒仍在不斷變異，要繼續做好學校和養老機構等重點場所人員健康監測。

國家衛健委專家梁萬年：「並不意味著新冠疫情的結束，也並不意味著疫情危害就徹底沒有了，更不意味著我們對新冠疫情就可以放任不管了，還要繼續做好相關的疫情防控工作，以保護好人民群眾的身體健康和生命安全。」

對於近期內地有不少人反映二次感染新冠病毒，衛健委說二次感染和首次感染的症狀差不多，大部分都是輕症或無症狀個案，呼籲民眾不要恐慌。

北大第一醫院感染疾病科主任王貴強 ：「無論是二次感染、還是重複感染、還是對新病變毒株的感染，臨床表現目前看都是類似的，主要表現在上呼吸道，這個重症的病例目前還很少，主要是無症狀或輕型病例為主，那麼但是我們也要注意，一旦感染以後對症處理，不要恐慌，同時仍然要做好個人衛生，包括戴口罩，避免或者減少進一步傳播的風險。」

衛健委又說五一假期後，國內確診人數出現緩慢上升的情況，但這個趨勢符合預期，相信出現區域性規模疫情可能性不大，呼籲市民不要擔心。