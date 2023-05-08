內地南方地區全面進入汛期 大雨導致江西有人被困孤島

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【有線新聞】內地南方全面進入汛期，其中江西連日暴雨，導致近50萬人受災，福建就有4名村幹部被洪水沖走下落不明。

內地南方地區全面進入汛期，當局指本輪降雨覆蓋範圍廣、強度大，導致江西、福建等地21條河流，出現超過警戒以上的洪水。

在江西，大雨下日前有人被困孤島，救援人員展開緊急救援工作。消防救援站站長胡慶松說：「因為這個河水是在大壩之下五十米，非常急流，人無法過去。最後我們用了這個橫渡將我們的人投送過去以後，將被困人員再送上岸。」

豐城市一條河堤上周六出現30多米寬缺口，下游村莊及農田受浸。隨降雨減弱，工作人員連夜搶修，經過29小時的努力後，周日傍晚成功堵塞決口並順利合龍。隨著洪水減退，當局派出灑水車協助清理受影響道路。

江西省應急管理廳表示，從上星期五至周日下午4時，暴雨已造成7個市43個縣，共49.7萬人受災，超過100萬畝農作物被浸，200多間房屋倒塌或損壞，直接經濟損失達5.2億元人民幣。

在福建龍川溪，周日凌晨，4名當地幹部到一座橋上視察水情時橋樑突然倒塌，4人跌落水後失蹤，當地組織超過500人展開救援沿途搜索，但超過一日四人仍然下落不明。

中央氣象台預計本周內華南地區仍然頻繁有雨，其中周一和周二，廣東、廣西和海南等地部分地區會有大到暴雨。