被指沒做好反間諜防範工作　諮詢巨頭凱盛融英遭國安調查

【有線新聞】內地一間大型商業諮詢公司被指沒有做好反間諜安全防範工作，被國安機構執法調查，亦有軍工專家涉嫌向境外洩露軍事機密被捕。

據央視報道，國家安全機關人員早前聯合其他部門，對內地商業諮詢界龍頭企業凱盛融英採取執法行動，突擊搜查位於上海的總部，以及北京、深圳等地的辦事處。執法人員指，諮詢公司在承擔涉及境外諮詢項目過程中，頻繁聯繫接觸黨政機關、重要國防科工等涉密人員，並以高額報酬招攬他們作為專家向客戶提供敏感情報。上海市國家安全局幹警：「相關專家被諮詢公司開出的豐厚報酬所吸引，並且認為對方一家守法合規管理規範的企業，進而放鬆了警惕，在涉外諮詢中洩露內部敏感內容。」

報道指諮詢公司為求商業利益，忽視國家安全風險，成為境外情報機構的幫兇，包括有大型國企前高級研究員因數十次接受境外諮詢，被判向境外洩密罪成，判監六年。

另外，一名曾在重點軍工企業工作過的專家就被多次諮詢有關國防軍備等敏感信息，最終因涉嫌向境外洩密被捕。前軍工企業專家雷某：「問了一個軍機型號的保有量（你為甚麼會記得這個問題這是一個敏感的問題嗎？）對。」西安市國家安全局幹警：「涉及到雷某某曾經工作過，這家軍工企業和這家上市公司主要配套軍用產品，價格以及市場份額，甚至還包含了一些重要的軍事裝備，它的生產廠家和裝備量。」

目前國家安全機關已對涉事企業依法依規處理，又督促企業認真履行反間諜安全防範責任義務，日後會加強行業監督，推動諮詢行業健康發展。在北京，外交部回應指，執法行動是依據中國法律開展的正常執法行為，旨在促進有關行業規範健康發展，維護國家安全和發展利益。涉事的凱盛融英就回應表示，作為內地領先的專家知識信息服務供應商，堅決貫徹國家安全發展觀，持續引領行業健康有序發展。