內地要求降低二手樓中介費用　有地產中介冀可有更明確標準

內地住建部及國家市監總局公布，要求降低二手樓中介費用，亦會依法查處「黑中介」。有地產中介期望當局可以制定更明確標準。

近年內地有地產經紀公司，被指利用樓盤和客源優勢，收取過高的中介費用，業內人士又怎看呢。

廣東中原地產代理公司項目部總經理黃韜：「以往十多年應該說，我們對於房地產的中介收費

是沒有嚴格要求，至於近期說的「高收費」、「超出標準」、「服務不好」，我認為是相對而言的說法，而且在市場這兩年受到各方面影響，其實是屬於下行階段，中介費高漲的確是有這個情況。」

他說以廣州為例，一般二手成交買賣雙方各付1.5%中介費，但有經紀公司在個別區域或屋苑壟斷巿場，中介費就會提高至2.5%，客人亦別無選擇。

針對這些問題，住建部和市監總局聯合印發《關於規範房地產經紀服務的意見》，提出多項規管建議，包括地產中介日後需實名登記，收費方面亦要合理降低，不可混合標價和捆綁收費，經紀公司不可以濫用市場支配地位，高價收取中介費，以及非法收集客戶個人資料，又鼓勵若成交價愈高，中介費百分比就應該愈低，相關部門日後會依法查處「黑中介」。

業界相信相關要求，對業界有一定的提示作用，但未必即時起到效果。

黃韜：「在沒有具體標準下，中介費過高或者要下降，其實我們行業來看，是沒有實際受到影響，因為目前的中介費用是隨著市場好壞有所調整，不是單方面可以收取，而且中介公司不是說你想收多少就可以，因為客戶有市場的調解作用，客戶願意付、他覺得是否值得，又是一個值得考慮的地方。」

他指期望當局日後可公布更具體的政策，例如制定收費標準，並細化各項措施，讓業界可以更容易執行。