北京明年起全巿禁用三輪車　回收公司指回收有難度

在北京，不少長者出入都會用老人代步車，但這些車不用上牌，亦不用考駕駛執照，過去就發生過不少意外，當局決定明年起全巿禁用。有長者認為不應該一刀切。亦有回收公司認為回收有難度。

在北京這間醫院外面，早上八時許已停泊了10多輛老人代步車。67歲的景先生5年前用了近萬元買入這輛三輪車，每朝如常接送太太來往醫院檢查，中午再接孫兒放學。

景先生：「挺方便的，就是為了接送孩子，你看像我們6，70歲的人，退了休就只能是接送孩子，是不是？或者是老年人膝蓋不靈活，騎這個出來進去比較方便。」

不過這些車買的時候不用「出牌」，開車的人亦不需有駕駛執照，就可以在馬路上或單車徑上行駛，過去就發生過不少意外。

北京巿交管局早前宣布，明年1月1日巿內禁用這些車輛，不少長者都覺得不方便。

景先生：「你可以給他規範，比如說要駕駛本，或是幾環路之內不能進去，或者怎麼去的

，或者是這個車是接送孩子，就不能出這個鎮這個地域，這都是解決的方法。」

禁用事在必行，帶出另一個問題是如何處置這些車。有回收機構說，想回收也不容易。

回收公司負責人：「回收的效果應該不會太理想，因為我們知道這個老人買東西的一個心理

，就是我很貴買回來，因為包括現在好一點的老人代步車都要上萬元，回收的價格差不多是千元左右，這樣一個落差對老人來說他不一定能接受。停止使用之後，它大概率這個去處是廢棄品去處理，像這種沒有規格，沒有標準生產出來的產品，它是沒有辦法去再利用。」

她說現時唯一的處理方法是將車輛拆解回收，將電池入面的鉛用作製造新電池，而其他金屬及塑料碎片就用作常規再生利用，不過回收成本會比較高。