來自南方夫婦定居內蒙古俄羅斯民族鄉　助當地發展旅遊

【有線新聞】內蒙古有一個全國唯一的俄羅斯民族鄉，充滿俄羅斯傳統特色，吸引了一對來自南方的夫婦

千里迢迢來到定居，協助當地推動旅遊發展。

位於內蒙古呼倫貝爾市西北面的恩和，是全國唯一的俄羅斯民族鄉，聚居著俄羅斯移民後裔

來自南方廣東的小魚，六年前和她先生光哥，第一次來到就愛上這裏。

旅遊達人小魚：「因為它很獨特，它不像別的一些旅遊(城市)的開發那麼得發達，然後它有它的味道，就是那種很淳樸的氣息，因為我是土生土長的一個南方人、廣東人，我的家鄉距離這裡有4800公里，有90度的這個溫差，這對於我來說這是一種很獨特的一種生命的體驗。」

恩和至今仍保留著不少俄羅斯民族傳統，好像早前剛剛過完相當於復活節的巴斯克節，加上一年四季不同的風光，都深深吸引小魚和光哥這對遊遍大江南北的知名旅遊達人夫婦，讓他們決定留下定居，發展冬季旅遊。

旅遊達人光哥：「其實我們發現可以騎馬，然後你可以玩那種極致的露營，包括我們這裡有馬拉爬犁，那去年冬天我們也是在做雪騎營的時候，特意請了這邊俄羅斯族老鄉，幫我們去趕那個爬犁，讓學生去體驗一下這種俄羅斯族的傳統文化。」

他們表示無論是雪地騎馬，還是以野外為主題的體驗活動，不是一盤生意，而是希望可以帶動

恩和的旅遊業發展，讓更多人可以欣賞到這裏的美。