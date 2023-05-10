內地女不滿禁止單身女性凍卵 入稟法院爭取有生育自主權利

【有線新聞】內地首宗單身女性冷凍卵子訟訴案，周二在北京上訴開庭，案件押後宣判。當事人表示希望能喚起社會對女性生育自主權的關注。

完審後事主走出法庭，她神情冷靜，指對審判流程滿意。事主代表律師指，醫院代表在庭上提出事主不應該高齡生育，亦不應成為單親媽媽，認為有單身凍卵倫理問題會損害孩子的權益，事主認為這個說法涉及性別歧視。

事主徐棗棗：「我們認為雙親家庭的倫理問題，並不一定比單親家庭要少，對於保護適齡生育的問題，一味地只強調自然指徵下黃金生育年齡，而忽視我們作為社會人的實際的需求，是對於女性的一個物化。」

她在審訊中提供了國家衛健委在兩會中，向專家收集輔助生育方面的意見，認為近年政府在這方面有進步，案件將押後以書面判決，徐棗棗對判決沒有十足把握，但她希望透過審判喚起社會對女性生育自主權的關注。

徐棗棗：「目前感覺我是應該還不會放棄，想要再看一看有什麼是能做的，窮盡國內的法律途徑。」

2018年，當時30歲的徐棗棗，向北京婦產醫院尋求凍卵服務，卻因為未婚而被拒絕，她其後控告醫院侵犯「一般人格權」，要求醫院停止侵犯其權利，並為其提供凍卵服務，去年案件一審敗訴，於是她提出上訴。

根據《人類輔助生殖技術規範》，內地單身女性不能使用人類輔助生殖技術，其中包括凍卵。