台中捷運重啟行駛前吊架已砸路軌 乘客怒轟列車不應前行

【有線新聞】台中捷運撞向墜下天秤吊架事故，有事發在車廂內乘客說，列車離站前已聽到一聲巨響，但列車仍然繼續開出，最終導致嚴重意外；台中捷運就證實，出事列車屬自動駕駛並無司機。

「這是台中的捷運，我發現我的帽子在那邊，這是乘客的東西。」在乘客網上進行直播的畫面見到，車廂內一片凌亂，到處都是乘客的物品，以及車廂損毀的部件等雜物。她說事故令她勾起2018年發生造成18人死、近350人受傷的普悠瑪列車出軌事故，「就跟那個普悠瑪一樣，大樓的東西，爸爸你坐下，爸爸，我爸受傷啦，看我老爸的頭，我老爸的頭變這樣子，我現在非常慌張，我手在發抖。」

另有乘客說當時車廂內約有50人，事發後他們紛紛後退到另一車廂，再由工作人員安排疏散；有部分傷者坐在路邊石壆，接受治療及等待送院。

有乘客想起事發經過時，更是愈講愈激動，認為意外本來可以避免，「我們當時被困站內，列車車門仍是打開的，我們看到吊架「嘭」一聲墜下，我們看到煙冒出來，再說一次，這時列車還是停下的，這是重點，明白嗎？列車的門接著準備關掉，然後有些人說不要，不要行駛，但列車還是開始行駛了，我們就直接撞進殘骸(吊架)。」他指不論是甚麼原因，吊架跌入路軌，列車都不應該再前行。