習近平考察雄安新區 強調推動建設不斷取得新進展

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【有線新聞】中共總書記習近平到河北雄安新區考察，他強調要堅定信心保持定力，推動雄安新區建設不斷取得新進展。

習近平周三乘坐高鐵抵達雄安站，先視察站台及候車大廳等，了解站內的運營等情況；之後到容東片區到訪社區服務中心，與工作人員及民眾交流，他強調自己一直牽掛著回遷群眾，讓群眾住得穩、過得安，又探訪其一個回遷家庭；他又到社區食堂與就餐的老人交流，對社區的養老服務表示肯定。

他隨後到多個建設工地等，就高標準高質量推進雄安新區建設進行調研。

國務院總理李強，以及蔡奇和丁薛祥兩名中央政治局常委陪伴考察，他們之後一同出席座談會。

習近平指雄安新區建設已取得重大階段性成果，頂層設計已基本完全疏解北京非首都功能初見成效，證明黨中央建設雄安新區的重大部署是完全正確，各方面工作是扎實有效的；他又提到雄安新區建設是千年大計，不能心浮氣燥，而是要踏實努力去做。

中央是在2017年決定設立雄安新區，指是繼深圳特區和上海浦東新區後，另一具有全國意義的新區是千年大計、國家大事；不過其後遇上三年疫情等，一度被外界質疑發展滯後效益欠佳，今年初官媒曾報道，雄安新區啟動區在春節後全面復工，新區城市雛型全面顯現。