今年全國最有價值品牌500強　126個品牌來自大灣區

【有線新聞】最近有評估機構公布今年全國最有價值品牌500強，當中126個上榜品牌都是來自大灣區城，佔了整體約兩成四。

英國評估機構「品牌金融」最近公布《2023中國品牌價值500強》，首三名分別是中國工商銀行、抖音，以及中國建設銀行。在大灣區城市中，一共有126個品牌上榜，其中香港有44個、澳門就有9個，而廣東省的品牌亦佔了整體約兩成，過半都在深圳。其中微信、中國平安和華為分別排名第六、第九及第十位。

品牌金融中國公司聯合創始人陳憶登：「進入中國500強榜單的尤其是大灣區，還有深圳的品牌數量是增多的，品牌是無形資產，如果品牌建設得好，他就能很好地幫企業去獲取效益。」

評估機構又提到近年有不少傳統企業開始向數字化轉型。

陳憶登：「數字化管理品牌的最大好處不在黑暗中摸索，每一步都清清楚楚，我們要把所有的東西數字化，而不是感性地去管控它。」

奈雪的茶媒體公關總監張宇峰：「我覺得在長期的發展過程中，企業的發展要壯大，運營效率極大地依賴於數字化的成果。」

在500間企業中，銀行成為品牌價值總和最高的行業，佔了整體超過22%，而科技業就排名第二，佔大約一成。