台中無人駕駛列車疑系統問題撞上吊架 當局拘涉事8人

【有線新聞】台中捷運撞天秤吊架意外，最新公布閉路電視畫面見到吊架跌入路軌範圍後，無人駕駛列車仍然繼續開出，被外界質疑安全系統有問題。另外，當地警方拘捕8人，涉嫌傷害、過失至死等罪名。

台中捷運公布的閉路電視畫面看到，天秤吊架跌入距離車站不足200米遠的路軌範圍時，列車已停站，雖然巨響和揚起的灰塵引起月台乘客注意，但有人仍然繼續上車，一名保安人員跑到月台前方，用對講機向車站通報，又嘗試叫停列車，但列車繼續關門開出。

而在車廂內，一名穿深藍色衣服的隨車員發現異樣跑到車頭方向，但還未能及時按動緊急制剎停列車，結果列車在離站開出約20秒便撞上吊架，多名乘客倒地。

外界質疑列車及車站的剎車系統，為何完全沒有發揮作用，中捷運解釋由於吊架打爛隔音屏，凌空的跌入路軌範圍，但未落在路軌上，因此自動偵測系統未有發現。

台中捷運運務處長許泰銘：「我們列車前方有個偵測杆，兩米多的偵測杆，所以是當東西掉落到軌道上，這樣的狀況下便會觸動，但是高空掉落的話，我們在沿線上沒有所謂的入侵偵測這一塊的系統。」

中捷又指，由吊架跌落到列車撞上，中間只有41秒左右，但要人為叫停列車需要多個程序，時間來不及，所以釀成意外。

不過有台中巿議員指，無人駕駛系統未能及時發現危險，反映安全設計有漏洞，批評中捷的解釋只是推卸責任。