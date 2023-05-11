新冠疫情突顯糧食應急保障能力重要性 需完善預案體系

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【有線新聞】國家糧食和物資儲備局表示，雖然糧食產量近年保持豐收，但一場疫情突顯了糧食應急保障能力的重要性，需要完善應急預案體系。

全國糧食總產量連續8年保持在1.3萬億斤以上，但疫情期間多次傳出民眾在封控下要搶購糧食，國家糧食局認為是對糧食安全的現實考驗。

國家糧食和物資儲備局局長叢亮表示：「(疫情)也給全社會上了一堂深刻的『警示課』，再次凸顯了糧食應急保障能力建設的重要性。當前，我國糧食應急保障體系，還仍存在薄弱環節，表現為應急預案體系還不完備，應急保障資源布局還不平衡，現有糧食應急保障企業資源有效利用還不夠充分。」

他指出，下一步要推動盡快完成指導地方完善省、市、縣三級糧食應急預案體系、充實網點數量及優化布局、補齊糧食應急保障能力短板，並指導地方構建糧食應急保障中心。

另外，針對中紀委近年通報多宗涉及糧食購銷領域違紀違法案件，國家糧食局強調會加大力度打擊。國家糧食和物資儲備局副局長盧景波表示：「嚴厲打擊『打白條』、『轉圈糧』、『出庫難』等違法違規行為，採取跨省交叉執法檢查、視頻抽查等方式，常態化開展年度庫存檢查，對存在不良信用記錄、風險等級較高的地區和企業，進一步加大關注力度和

加大抽查力度。」

他又說要加快對案件的查處，保持嚴管重罰，糾治有法不依、執法不嚴和違法不究等問題。