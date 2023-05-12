廣州「疫後」首個母親節　酒樓經理：上月底枱已訂滿

【有線新聞】周日是母親節，廣州有酒樓負責人指，今年沒有防疫措施限制，預計生意會較去年好，午市訂枱都已爆滿。

周日是疫情以來，管控措施全面放寬後的第一個母親節，廣州市民會怎樣與媽媽慶祝呢？

廣州市民余先生：「送康乃馨，送一支康乃馨。」

市民廣州李小姐：「跟家裏的長輩一起吃頓飯，然後再買一個蛋糕慶祝一下。」

在廣州這間酒樓負責人指，母親節當日出來吃飯的人多了，不少人都提早訂位。

廣州酒樓總經理雷先生：「基本上在上月底已經訂滿，尤其是中午比較火爆，如果是飲茶和廳房訂滿後，中午已經過百枱了，晚上也已經有六七十枱，現在經濟增長一點，現在市民多了出來，今年應該會較疫情前(生意)增長大約一成。」

除了和家人食飯，不少人都會給媽媽送上一束鮮花。不過有花店就指，今年銷情一般，目前的訂單都比較少。

廣州花店負責人梁先生：「現在還不是很多人買花，可能我們是新店會比較少一點，暫時沒有甚麼訂單，可能今年會低調一點，在媒體宣傳方面不像往年熱鬧。」

母親節主打康乃馨，近日不少花店在店外擺放康乃馨，但人流不多，負責人都期望到了周日

生意會有好轉，預計今年可賣出一百多束。