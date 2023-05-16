演出期間疑侮辱解放軍惹民憤 內地「棟篤笑」演員遭無限期停工

【有線新聞】內地一名「棟篤笑」演員日前被指在表演期間，發表疑似侮辱解放軍的言論，引發大批網民不滿。演員事後被所屬公司無限期停工，北京文旅部門更介入調查事件。

「我去上海以後，就收養了兩條流浪狗。我看到這兩條狗的內心，只閃爍出了8個大字：『作風優良，能打勝仗』。」這段錄音據講是上周六晚，由「棟篤笑」演員李昊石在北京的演出中發表，當中提到的「作風優良，能打勝仗」，正是觸發網民不滿的重點。

皆因這8個字，來自身兼中央軍委主席的習近平，在2013年發表要「建設一支

聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊」的強軍目標，是近年經常都會聽到解放軍強調的口號。

所以不少人都覺得，李昊石用這8個字來形容流浪狗行為，無疑就是褻瀆解放軍的威嚴，呼籲有關監管部門予以嚴懲。連《人民日報》都發兩則評論文章，直指是冒犯人民子弟兵，呼籲相關從業員要心有所畏、言有所戒、行有所止，才是應有的職業底線。

事件主角李昊石其後在微博發聲明，直認自己比喻不當，令觀眾產生不良感受而致歉。他所屬公司「笑果文化」表示，已第一時間作出嚴肅批評，並決定無限期停止李昊石的工作，重申公司會杜絕一切不符合社會主義核心價值觀的內容。

有報道引述北京市文化執法總隊表示，當局已就事件立案調查。