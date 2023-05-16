內地16至24歲青年失業率首破20%創新高 官方：正積極出台政策、就業形勢料改善

【有線新聞】國統局公布，內地16至24歲青年失業率首度突破20%創新高。當局指相關部門正積極出台政策，預料就業形勢逐步改善。另外內地4月經濟「三頭馬車」，增速全部差過市場預期。

內地4月失業率改善，全國城鎮調查失業率按月跌0.1個百分點，降至5.2%，創近一年半低位；但16至24歲人士的失業率惡化至20.4%，創5年來的高位。

國統局指出，就業的結構性問題仍然突出，今年大學生畢業人數再創新高，而青年失業率持續居高不下，有需要加強穩定及擴大就業；相關部門正在積極推出政策，以針對方式扶持。

此外，內地「三頭馬車」雖然全部有增長，但恢復趨勢明顯慢過市場預期。當中，社會消費品零售總額按年增長18.4%，較前一個月加快逾7個百分點，創兩年來最大升幅，不過仍然差過預期。

國統局認為，消費復蘇仍處於初步階段，預期內地不會出現通縮。國家統計局新聞發言人付凌暉說：「當前，整體而言，消費恢復仍然是初步(階段)，居民消費能力的提升和消費意願的增強還有空間。目前，中國不存在通縮的情況，下階段也不會出現通縮。未來隨著服務消費需求帶動增強，價格回升也會推動核心CPI漲幅，回歸到合理的水平。」

工業生產繼續改善，規模以上工業增加值按年增長加快至5.6%，但就遠差過市場預期。而首四個月全國固定資產投資，按年升4.7%，其中房地產開發投資縮減6.2%，跌幅亦多過預期。