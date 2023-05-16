湖南16歲女生攀上珠峰 成中國史上最年輕登頂女運動員

【有線新聞】湖南一名16歲女生近日成功登上珠穆朗瑪峰，成為全國最年輕成功從南坡登頂的女運動員。

來自湖南今年只有16歲的徐卓媛，於尼泊爾時間5月15日凌晨5點42分，成功登世界第一高峰珠穆朗瑪峰的頂峰。只有16歲的她亦成為全國最年輕從南坡登頂的女運動員。

仍在讀高中的她從珠峰南坡海拔7950米的C4營地出發，經歷了10小時登頂。撤到大本營後會坐直升飛機，回到尼泊爾加德滿都，進入到休整狀態。雖然年紀小小，但攀山經驗不少，她去年已征服過海拔7546米的慕士塔格峰，全因她的爸爸徐江雷是湖南登頂珠峰第一人，難怪「虎父無犬女」。

徐卓媛父親徐江雷說：「卓媛是跟隨中國14座2023珠峰南坡登山隊，這次採用的是速攀的方法，他們隊伍在C2海拔6500米的地方整整等了四天，等到開窗口，利用三天時間完成整個攀登過程，一切都順利，總共九名隊員，有七名登頂。」

卓媛為了今次登珠峰四年前就已開始準備，除了體能訓練，她父親亦透過眾籌方式，希望募到50萬作為登山的開支，但惹來不少爭議，有網民認為實現個人目標，為何要其他人來埋單。

當時的徐卓媛指：「我想用一種獨特的方式，尋找500位夢想支持者，眾籌攀登經費。我知道這並不簡單，但我堅信一切皆有可能。」

雖然最後只是籌到20多萬，但最終都能成功實現夢想。她說等到完成大學學業後，會繼續挑戰其他高峰。